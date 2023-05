Bob’s Burgers komt in 2020 naar de bioscoop

Er wordt gewerkt aan een filmversie van Bob’s Burgers, die in 2020 in de bioscoop moet verschijnen.

De animatieserie van Fox (bij ons in Nederland te zien op Comedy Central) draait om Bob Belcher, die samen met zijn positieve vrouw Linda en hun kinderen Tina, Gene en Louise een burgertent draaiende probeert te houden. De stem van Bob Belcher wordt verzorgd door H. Jon Benjamin, die we kennen als de droogkomische Carl in Family Guy en als superspion Sterling Archer in Archer . Na een wat wankele start (het eerste seizoen werd niet bijster goed ontvangen) is Bob's Burgers inmiddels aanbeland bij het achtste seizoen, dat eerder deze week in première ging. Onlangs werd de show bij de uitreiking van de Emmy's voor de tweede keer beloond met het beeldje voor beste animatieserie. Ook internationaal gezien is Bob's Burgers het de laatste jaren steeds beter gaan doen.