Blunt Talk na twee seizoenen ten einde

Starz bestelt geen derde seizoen van Blunt Talk. De zender trekt na twee seizoenen de stekker uit de komische serie.

In 2014 gaf Starz groen licht aan Blunt Talk en werden er direct 2 seizoenen besteld, bestaande uit in totaal 20 afleveringen. De serie werd bedacht door Jonathan Ames, eerder verantwoordelijk voor het komische Bored to Death met Jason Schwartzman. Blunt Talk draait om de Britse nieuwslezer Walter Blunt, die vastbesloten is om Amerika te veroveren, maar daar overal in de problemen lijkt te komen. De journalist werd gespeeld door voormalig Star Trek -kapitein Patrick Stewart. Het tweede seizoen van de serie kwam eerder deze maand ten einde. Wie Stewart nog in een komische rol op televisie wil zien, kan enkel nog terecht bij de tekenfilm American Dad van Family Guy-bedenker Seth MacFarlane . MacFarlane was tevens één van de producenten van Blunt Talk.