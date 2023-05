Bloodline S2 helpdesk • Recensie • 28-05-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Owen Teague, de acteur die Nolan, de zoon van Danny speelt, heeft de maniertjes van zijn vader Danny zo perfect overgenomen dat er geen dna-test nodig lijkt te zijn.

Diezelfde priemende ogen, dat lijzige praten, die luie, slepende tred – zelfs de manier waarop hij zijn sigaret opsteekt, heeft hij ogenschijnlijk afgekeken van zijn vader. Acteur Owen Teague kon dan ook uitgebreid oefenen doordat hij in seizoen 1 de jongere versie van Danny speelde, in de flashbacks. Seizoen 2 biedt nog meer vers bloed: John Leguizamo (Moulin Rouge), duikt op als Ozzy, een maatje uit Danny’s onfrisse verleden. Verder wordt de moeder van Nolan, Eve, gespeeld door de Britse actrice Andrea Riseborough, eerder te zien in de film Birdman. Een bijrol als sheriff Aguirre is er verder voor David Zayas, vooral bekend als rechercheur Angel Batista uit de tv-serie Dexter. Ook het tweede seizoen van Bloodline werd geschreven door Todd A. Kessler, Glenn Kessler en Daniel Zelman, het trio dat ook de creatieve kracht is achter de populaire serie Damages (2007-2012), met Glenn Close en Rose Byrne. De authentieke sfeer van de serie wordt door hen en de cast toegeschreven aan het feit dat er ver buiten Hollywood wordt gedraaid, op de Florida Keys, met zijn speciale sfeer en unieke lichtval. Linda Cardellini, die Meg speelt, zegt hierover: ‘We zitten hier op de Keys letterlijk midden in een oceaan, en zes tot acht maanden zijn we tot elkaar veroordeeld, als een soort familie. Dat schept een stevige band.’ Het hielp ook mee dat de staat Florida jarenlang flinke belastingvoordelen bood aan film- en tv-producenten die hier kwamen draaien, maar daar kwam recent een einde aan door een wetswijziging. Bloodline was een van de laatste producties die nog meeprofiteerde van het belastingvoordeel. Of een eventueel derde seizoen ook nog geheel in Florida wordt gedraaid, valt te bezien. Overigens bestaat het hotel van de Rayburns uit Bloodline echt: het heet The Moorings Village & Spa en ligt in Islamorada op de Florida Keys. Kamers zijn te reserveren vanaf 359 dollar per nacht en lopen op tot 2500 dollar voor een bungalow.