Vooruitblik: Bloodline S2 • 25-05-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Vorig jaar maart ging op Netflix de 13-delige serie Bloodline in première, een broeierig familiedrama, gesitueerd op de Florida Keys, waar de familie Rayburn een luxe hotel drijft.

De Rayburns hebben goed geboerd: zoon John (Kyle Chandler) is rechercheur, dochter Meg (Linda Cardellini) advocate en Kevin (Norbert Leo Butz) verhuurt luxe boten. Maar tijdens de viering van het 45-jarig bestaan van het hotel duikt plots de oudste zoon Danny (Ben Mendelsohn) op, het zwarte schaap van de familie. En zijn komst zet een reeks gebeurtenissen in werking die alleen maar fataal kunnen aflopen. Hoe fataal zien we al in de eerste aflevering, in flash forwards die suggereren dat Danny het einde van het seizoen niet zal halen. Inderdaad – spoiler alert! – wordt intrigant Danny in de laatste aflevering vermoord door zijn broer, de ogenschijnlijk onkreukbare familieman en rechercheur John; broer Kevin en zus Meg zijn medeplichtig door de moord toe te dekken. Maar met de dood van Danny zijn de Rayburns nog niet uit de problemen, al was het maar omdat in de cliffhanger van het eerste seizoen iemand aanklopt bij het gezin van John die zich voorstelt als de zoon van Danny. ‘John is in een emmer teer gestapt,’ zegt Chandler over zijn personage ‘en met elke stap die hij zet wordt de teer dikker. Hij kan niet aan zijn problemen ontsnappen.’



Bloodline werd genomineerd voor een Golden Globe en twee Emmy’s, maar twee van die drie nominaties waren voor Ben Mendelsohn, die de intrigerende bad apple van de familie speelt. En Danny is dus dood. Is daarmee ook de angel uit Bloodline? Dat valt te bezien: de erfenis van Danny is al even duister als zijn personage was, bovendien kunnen de makers in seizoen 2 nog altijd hun toevlucht nemen tot flashbacks. De trailer belooft in elk geval weer veel tergende spanning en en met 10 delen is dit seizoen bovendien compacter dan het eerste dat met zijn vele flash forwards in 13 afleveringen de suspense net iets te breed uitsmeerde.

Bloodline seizoen 2 is vanaf vrijdag te zien via Netflix.