Bloodline-acteur Sam Shepard (73) overleden

Sam Shepard overleed eind vorige week aan de gevolgen van ALS. De acteur is 73 jaar oud geworden.

Recentelijk was Shepard te zien in de Netflix-serie Bloodline , waarin hij gestalte gaf aan de patriarch van de familie Rayburn. Hij is tevens bekend van de films Days of Heaven (1978) van Terrence Malick en The Right Stuff (1983), waar hij een Oscarnominatie voor ontving. Verder had hij bijrollen in films als The Pelican Brief en Black Hawk Down. Shepard schreef tevens verschillende filmscripts, waarvan hij Far North (met Jessica Lange, de moeder van twee van zijn kinderen) en Silent Tongue (met één van de allerlaatste optredens van River Phoenix) zelf verfilmde. Hij was als schrijver en acteur ook zeer actief in de toneelwereld. Zo won hij eind jaren 70 een Pulitzer voor zijn toneelstuk Buried Child.