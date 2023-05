Blindspot S2E1: het mysterie en de spanningsboog • Recensie • 16-09-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Blindspot trekt de aandacht maar weet de onderhuidse spanning maar net vast te houden.

In de verzadigde markt van gedramatiseerde televisie is het vrij moeilijk om verrassende momenten te creëren. Vanaf de eerste sequentie heeft Blindspot al je aandacht wanneer een naakte, van top tot teen getatoeëerde Jane Doe langzaam klimt uit een zwarte sporttas op een volledig verlaten Times Square.

Blindspot hanteert het concept dat het mysterie beter is dan het antwoord. De intrige van het mysterie heeft eerder gewerkt bij series zoals Lost , John Doe en Alias maar Blindspot toont dat het een hele klus is om de spanningsboog erin te houden.

In het eerste seizoen volg je Jane Doe (Jaimie Alexander), die na haar ontdekking wordt gebracht naar de FBI. Jane Doe lijdt aan geheugenverlies en weet niets meer van haar verleden noch de oorsprong van haar tatoeages. Agent Kurt Weller (Sullivan Stapleton) mobiliseert zijn team wanneer hij er achter komt dat een kleine tatoeage op Jane’s lichaam gelinkt is aan een FBI-zaak. Al snel ontdekt het team dat Jane’s tatoeages een waarschuwing inhouden. In de finale staat de band tussen Jane en het FBI-team onder druk en is ze in conflict met haar verleden waardoor ze in een precaire situatie terecht komt.

De eerste aflevering van het tweede seizoen toont dat Jane’s leven er niet rooskleurig uitziet. Ze zit drie maanden onder arrest bij de CIA waar ze dagelijks gemarteld wordt. Jane weet te ontsnappen maar wordt opgepakt door Weller en haar oude FBI-team waarna ze in een moeilijke positie terechtkomt. De opener heeft een gevoel van urgentie en beantwoorde meer vragen dan in de 23 afleveringen van het eerste seizoen. Het is een spel die Blindspot met de kijker speelt. Indien het werkt, dan is de serie goed.

Blindspot weet net de aandacht vast te houden met vergezochte antwoorden die op het eerste gezicht het spel totaal veranderen maar tegelijkertijd wederom een tiental nieuwe vragen oproept. Het is maar de vraag of de serie de hernieuwde energie en de onderhuidse spanning het hele seizoen weet vast te houden. De case-of-the-week vertraagt vaak het tempo van de serie en de makers weten de voorspelbaarheid van detectiveseries vaak niet te omzeilen. Blindspot is op zijn best wanneer er daadwerkelijk narratieve stappen vooruit worden gezet. Maar de lokroep van het mysterie is onweerstaanbaar.