Blindspot: eerste blik op derde seizoen

Nieuwe tatoeages worden ontcijferd in de trailer voor het derde seizoen van Blindspot.

In de serie van producent Greg Berlanti (Arrow, The Flash, Supergirl ) stuit de FBI midden in Times Square op een naakte vrouw (Jaimie Alexander, bekend als Sif in de Thor-films). De talloze tatoeages op het lichaam van deze ‘Jane Doe’ blijken een criminele samenzwering te onthullen, waardoor de FBI vol aan de bak moet. Het derde seizoen van Blindspot opent twee jaar na de finale van seizoen twee. Agent Weller (Sullivan Stapleton uit Strike Back ) brengt Jane weer terug naar de FBI, waar verschillende recent gezette tatoeages ontcijferd moeten worden, maar deze keer onthullen ze tevens de geheimen van het FBI-team zelf. Blindspot is in Amerika te zien op zender NBC, waar het na een verhuizing naar de woensdagavond veel kijkers kwijtraakte. Wonder boven wonder besloot NBC de serie alsnog te verlengen.