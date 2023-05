Blade Runner 2049 heeft volledige trailer

Harrison Ford keert terug als Rick Deckard in Blade Runner 2049. Het vervolg verschijnt op 5 oktober in de bioscoop.

De originele Blade Runner werd begin jaren 80 geregisseerd door Ridley Scott ( Alien: Covenant ). Scott treedt voor deze sequel aan als producent, maar liet de regie aan Denis Villeneuve, die vorig jaar het voor acht Oscars genomineerde Arrival maakte. Het verhaal speelt zich af in het futuristische Los Angeles, waar een nieuwe Blade Runner (Ryan Gosling) jacht maakt op synthetische Replicants. Een oud geheim zet hem op het spoor van zijn verdwenen voorganger (Ford). Bijrollen zijn er voor Jared Leto, Robin Wright en de Nederlandse actrices Sylvia Hoeks en Sallie Harmsen. Hampton Fancher (Blade Runner) schreef het scenario voor de sequel in samenwerking met Michael Green, die momenteel met Bryan Fuller de serie American Gods in goede banen leidt.