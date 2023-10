Blackwater: Zweedse misdaadserie gaat in oktober van start op Canvas

De Zweedse misdaadserie Blackwater gaat zaterdag 28 oktober van start op de Belgische televisie bij Canvas. Een van de hoofdrollen in het zesdelige tv-drama is voor Pernilla August, die te zien is samen met haar dochters Alba en Asta. In Blackwater stuiten Annie Raft (Asta Kamma August) en haar dochter Mia op een zomeravond in 1973 op twee dode mensen in een tent diep in de bergen. In 1991 werpen deze tentmoorden nog steeds hun schaduw op de lokale gemeenschap. Alba August speelt de oudere mia, Pernilla August speelt de oudere Annie en verder vertolkt ook Rolf Lassgård (Wallander) een hoofdrol. Blackwater werd geschreven door Maren Louise Käehne (Borgen, The Bridge). De serie verschijnt op 9 november ook in zijn geheel op NPO Plus en is vanaf 11 november tevens wekelijks te volgen op NPO 2 en NPO Start.