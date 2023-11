Blackwater S01E01-02: spannende Zweedse thriller NPO , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 211 keer bekeken • bewaren

© Apple Tree Productions

Een vrouw die in 1973 in de Zweedse wildernis twee vermoorde toeristen aantreft raakt in 1991 zelf vermist.

Annie Raft (Asta Kamma August) reist in 1973 met haar dochter Mia (Alva Adermark) af naar een afgelegen commune in het bergachtige noorden van Zweden. Daar zal ze les gaan geven aan de kinderen. Het laatste stuk naar haar nieuwe woon- en werkplek moet ze te voet afleggen. Onderweg stuit ze op een tent waarin ze twee vermoorde toeristen aantreft. In 1991 woont Annie (dan gespeeld door Pernilla August) nog steeds in de Zweedse wildernis. Kort nadat haar dochter (Alba August uit The Rain) haar opzoekt, raakt ze vermist. De suggestie is simpel: Annie wist mogelijk iets van de moorden.

Bovenal heeft Raft in 1991 een relatie met een belangrijke getuige: in 1973 zag haar vriend een bloederig voorval in het dorp. Scenaristen Maren Louise Kaëhne en Karin Arrhenius, die de roman Blackwater van Kerstin Ekman uit 1993 verfilmden, tonen hier in de eerste aflevering flarden van. Dat gaat onder meer om gekibbel over land, en over een kwaadwillende familie die niet schroomt om geweld te gebruiken. Zoals een goed misdaaddrama betaamt zet het schrijversduo een trits aan mogelijke verdachten op een rij. Hoewel het in de eerste twee afleveringen nog vooral gissen blijft. Dat ligt ook aan de heerlijk gefragmenteerde verhaalstructuur.

© Johan Paulin / SVT

Kaëhne en Arrhenius laten belangrijke informatie geleidelijk doorsijpelen naar de kijker, onder meer door dus telkens tussen de twee jaren te wisselen. Dat levert spannende televisie op. Om 1991 te kunnen begrijpen moet je weten wat er in 1973 plaatsvond. In die zin, en dat is misschien een cliché, is Blackwater een mooi voorbeeld van hoe het verleden kan weerklinken in het (nabijere) heden.