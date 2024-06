Blackshore S01E01: vooral een vehikel voor actrice Lisa Dwan

Al in de openingsscène van de eerste aflevering van de Ierse misdaadthriller Blackshore is te zien dat rechercheur Fia Lucey (Lisa Dwan uit Top Boy) niet met zich laat sollen. Zodra ze in een bar in Dublin ziet hoe een man zijn vriendin mishandelt, twijfelt ze geen moment en geeft ze hem zo’n harde vuistslag in zijn gezicht dat zijn neus breekt. Die bijna ontoombare agressie heeft onder meer, blijkt al snel, te maken met Lucey's verleden. Ze is niet zonder reden gaan wonen en werken in Dublin. Maar voor een vermissingszaak keert ze terug naar Blackshore, het dorpje waar ze vandaan komt.