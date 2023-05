The Blacklist: vooruitblik op het vijfde seizoen

Komende woensdag gaat in Amerika het vijfde seizoen van The Blacklist van start op NBC.

James Spader (Boston Legal) is in de misdaadserie te zien als Raymond ‘Red’ Reddington, een crimineel op het ‘most wanted’-lijstje van de FBI. Red geeft zich echter over, onder de voorwaarde dat hij samen met agent Elizabeth Keen (Megan Boone) criminelen die op zijn zogenaamde ‘blacklist’ staan op mag sporen. NBC startte vorig jaar met een spin-off met Famke Janssen en Ryan Eggold getiteld The Blacklist: Redemption , maar deze werd niet verlengd met een tweede seizoen. Daarom zal Eggold (Tom Keen in de serie) zich voor het vijfde seizoen toch weer bij de cast van The Blacklist voegen. Vaak gaat een nieuw seizoen van The Blacklist bij ons in Nederland van start op RTL5, wanneer ze in Amerika ongeveer halverwege zijn. Meestal komen de afleveringen echter al wat eerder naar Videoland.