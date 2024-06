Black Snow S01E01-02: gelaagd Australisch misdaaddrama NPO , Serie , Recensie , TV • Vandaag • leestijd 2 minuten • 131 keer bekeken • bewaren

Een moord uit 1994 wordt in 2019 weer onder de loep genomen door een eigenzinnige rechercheur in voortreffelijk geschreven thrillerreeks.

De moord op de 17-jarige Isabel Baker (Talijah Blackman-Corowa) in 1994 drukt járen later, in 2019, nog steeds een grote stempel op het leven van een kleine gemeenschap in het Australische Queensland. Als de lokale middelbare school honderd jaar bestaat, wordt voor de gelegenheid de tijdscapsule, die uitgerekend in 1994 in de grond werd geplaatst, opgegraven. Een vriendengroep van toen, waartoe ook Baker behoorde, leest ten overstaan van een groot publiek brieven uit de capsule voor, met de wensen voor de toekomst die ze destijds optekenden.

Anton Bianchi (Alexander England) leest voor hoe hij in 1994 hoopt dat hij 25 jaar later een gezin met Baker zal hebben gesticht, en dat ze drie kinderen hebben. Bakers brief begint met een open blik naar de toekomst, maar mondt uiteindelijk uit in cryptische omschrijvingen van ‘roofdieren’ en een mythisch wezen. Het lijkt er sterk op dat ze net voor haar moord de brief nog heeft gewijzigd. Dat is voer voor een cold case, en rechercheur James Cormack (Travis Fimmel uit Vikings) wordt op de zaak gezet.

Fimmel speelt een bijzonder eigenaardige rechercheur, die onder meer tijdens zijn overhoren altijd leurt met een bekertje water. Hij komt al snel achter de complexiteit van de zaak. Hij stuit op allerlei dwarsverbanden, op de rol die de productie van suikerriet in de omgeving speelt, en de wijze waarop de oorspronkelijke bewoners en de witte dorpelingen langs elkaar leven. Met hulp van Bakers nicht Hazel (Jemmason Power) krijgt de rechercheur evenwel toegang tot de gemeenschap, die eigenlijk de ellende van toen helemaal niet wil oprakelen.

Maar Hazel ziet al snel in dat Cormack zich in de zaak heeft vastgebeten, en dat sommige puzzelstukjes al op hun plek zijn gevallen, in een serie die zich met recht laat omschrijven als een mooi voorbeeld van het Australische kwaliteitsdrama van nu.