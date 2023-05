Black Sails-trio maakt Cleopatra voor Amazon • Nieuws • 27-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Amazon heeft een serie over de Egyptische koningin Cleopatra in ontwikkeling, afkomstig van de makers van Black Sails.

De VOD-dienst omschrijft het project als een nieuwe visie op de vrouwelijke ‘godfather’ van het oude Egypte. Cleopatra overleeft ternauwernood een bloederige staatsgreep, waarna ze al haar politieke intellect moet aanwenden om haar rijk er weer bovenop te helpen. Robert Levine treedt aan als scenarist en zal de serie produceren in samenwerking met Jonathan Steinberg en Dan Shotz. Het drietal maakte onlangs Black Sails, een serie die diende als prequel op het boek Treasure Island. Eerder probeerden zenders als NBC en Lifetime al tevergeefs tv-series over Cleopatra van de grond te krijgen. De bekendste verfilming van haar verhaal is nog altijd de peperdure speelfilm met Elizabeth Taylor uit 1962.

Black Sails kwam vorige maand na vier seizoenen ten einde op de zender Starz. De eerste drie seizoenen van de piratenserie zijn in Nederland momenteel te bekijken op Netflix.