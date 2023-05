Black Lightning verhuist van Fox naar The CW

Greg Berlanti’s pilot van Black Lightning komt naar The CW. Zender Fox besluit namelijk om toch geen proefaflevering te bestellen.

The CW is voor productiestudio Warner de meest logische plek om de superheldenserie nu onder te brengen. De zender is namelijk de grote thuisbasis voor series gebaseerd op DC-comics (Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow ), eveneens allemaal geproduceerd door Greg Berlanti. Ze hebben ook al ervaring met het overnemen van series van andere zenders; eerder werd Supergirl door The CW weggehaald bij CBS. Nu Black Lightning ook bij hen terecht is komen, zijn ze straks – na Netflix met Luke Cage – de tweede zender met een serie over een Afro-Amerikaanse superheld. Berlanti bedacht Black Lightning in samenwerking met Mara Brock Akil en Salim Akil, het stel dat eerder verantwoordelijk was voor The Game en Being Mary Jane. The CW startte onlangs ook met het tienerdrama Riverdale , gebaseerd op de strips van Archie Comics.