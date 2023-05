Black-ish S3E1: sterk met zware thema’s • Recensie • 25-09-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Black-ish ontstijgt vooral de gemiddelde sitcom wanneer het zware thema’s behandelt.

Na het succes van The Goldbergs en Modern Family was het voor velen weer tijd voor een sitcom met een zwarte familie. Black-ish neemt het stokje over van The Cosby Show en Family Matters en laat een andere versie van de Afro-Amerikaanse ervaring voor het mainstream publiek zien.

In Black-ish staat de Johnson familie centraal. Het gezin bestaat uit de ‘ongelofelijk charismatische’ zwarte reclame-executive Andre (Anthony Anderson), zijn vrouw, begenadigd arts Rainbow (Tracee Ellis Ross), zijn norse vader en hun vier kinderen. Ze wonen in een mooie luxe wijk wat een wezenlijk verschil is met het verarmde milieu waarin Andre was opgegroeid.

In de finale van het tweede seizoen was Andre onzeker hoe lang hij zijn baan nog kon houden en een bijkomende stressfactor was Rainbow ’s zwangerschap. Het derde seizoen opent met een aflevering die geheel in het teken staat van Disney. ABC Network (in handen van de Walt Disney Company) zend Black-ish uit dus een Disneyaflevering zat eraan te komen.

Andre heeft voor het hele gezin een luxe vakantie geboekt: Disney World VIP. Andre’s opening voice-over stelt dat hij ervan houdt om zich ‘speciaal te voelen’ en dat is een goede inleiding van de aflevering. ‘Zich speciaal voelen’ is de motivatie die de meeste van zijn beslissingen voedt, zelfs wanneer dit niet expliciet is aangegeven: de flashbacks tonen dat deze reis zijn eigen jeugdvakantie in Disneyland moet overtreffen.

De makers weten de typische Black-ish elementen te verweven met de nieuwe locatie. Het helpt dat we inmiddels weten dat de Johnsons – vooral Andre en de kinderen – vaak egoïstisch en materialistisch zijn. En dat is niet zo gek als we het gedrag van Andre zien: hij probeert zo'n beetje alles te overcompenseren. Het is Andre die de kinderen vertelt dat ze zich niet hoeven te verontschuldigen wanneer ze voorrang hebben bij de attracties. En het is weer Andre die zich beklaagt bij de gids Cody, als ze een attractie bezoeken zonder VIP-status. Het is de familie Johnson ten voeten uit.

Black-ish stijgt boven het niveau van de gemiddelde sitcom uit wanneer het zware thema’s behandelt: het n-woord, politiegeweld, discriminatie. De Disney promotie overheerste de aflevering nét niet. Het was zelfs bijna oprecht emotioneel, toen het vuurwerk boven Disney World spetterde.

Black-ish S3, vanaf 21 september op ABC