The Night Caller (Black Cab): Britse thrillerserie komt naar Canvas

De Britse thriller Black Cab met Robert Glenister (Sherwood) is vanaf zaterdag 23 maart te zien op Canvas, dat de vierdelige reeks zal uitzenden onder de titel The Night Caller. Glenister geeft in de serie gestalte aan Tony Conroy, een docent die nadat hij zijn baan kwijtraakte zijn huwelijk in zag storten en nu in Liverpool werkt als taxichauffeur. Een van de weinige lichtpuntjes in zijn leven is radio-dj Lawrence (Sean Pertwee), naar wie hij luistert tijdens zijn late diensten. Wanneer Tony als beller live in de uitzending komt groeit hij uit tot een vriend van de show, maar al snel neemt de relatie tussen radio-host en beller gevaarlijke vormen aan. Een van de bijrollen in de serie is voor Suzanne Packer (Casualty). De reeks werd geschreven door Nick Saltrese (A Prayer Before Dawn) en Diarmuid Goggins (Kin, Witness No. 3) tekende voor de regie.