Witness Number 3: Britse thrillerserie gaat in februari van start bij de NPO

De psychologische thriller Witness Number 3 is vanaf zaterdag 10 februari wekelijks te zien op NPO 3. De vierdelige serie draait om een alleenstaande moeder wiens leven ineens verandert in een nachtmerrie. Nina Toussaint-White geeft gestalte aan kapster Jodie, die tijdens een werkdag toevallig getuige is van een moord wanneer ze door het raam naar buiten kijkt. Wat volgt is een reeks van angstaanjagende gebeurtenissen, waarbij een bende haar het leven zuur maakt. Po (Ruaridh Mollica) probeert Jodie het zwijgen op te leggen, terwijl agent Ivan (Sion Daniel Young) ervoor moet zorgen dat zijn getuige het overleeft. Het drama werd geschreven door Thomas Eccleshare, die tevens werkte aan het onlangs verschenen Criminal Record.