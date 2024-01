Kin S02E01-02: opnieuw rauw én hardvochtig NPO , Serie , Recensie • 03-01-2024 • leestijd 2 minuten • 947 keer bekeken • bewaren

© RTÉ / AMC

Zinderend misdaaddrama is ook met afwezigheid van Ciarán Hinds een etalage voor Ierse acteertalenten.

Na de dood van Eamon (Ciarán Hinds) probeert Amanda (Clare Dunne) de touwtjes in Dublin, en misschien wel zelfs buiten de stad, stevig in handen te nemen. Tegen het zere been van Eric (Sam Keeley), die in de eerste aflevering van seizoen twee weer vrijkomt uit de bajes. Hij vindt dat Amanda te veel op eigen houtje handelt. Hoewel het er ook sterk op lijkt dat hij geen vrouw boven zich wil dulden. Michael (Charlie Cox) zit ondergedoken, onder meer omdat hij vorig seizoen in de slotaflevering Eamon in koelen bloede vermoordde, evenals de broer van Nuray Batuk (een rol van de Turkse actrice Öykü Karayel).

Die actie heeft een akelig en tweeledig staartje. Eamon blijkt een flinke schuld, zo’n 70 miljoen euro, open te hebben staan bij Nurays vader. Nuray komt Amanda in haar thuishaven haarfijn uitleggen dat ze dat geld op moet hoesten én dat ze haar broer wil wreken door Michael te laten omleggen. Onderhandelingsruimte lijkt er aanvankelijk niet te zijn, hoewel Amanda uiteindelijk wel een oplossing weet aan te dragen - en er zal beduidend meer drugs verhandeld moeten worden. Eric reageert daar volatiel en agressief op; wie denkt ze wel niet dat ze is? In die zin kan het gevaar in het tweede seizoen van Kin van buiten én binnen komen.

© RTÉ / AMC

In de eerste afleveringen blijkt bovenal dat de afwezigheid van Hinds geen aderlating is. De Ierse misdaadreeks is opnieuw een showcase voor de crème de la crème van de Ierse acteurswereld. Met naast Dunne en Cox ook weer Aidan Gillen in een prominente rol, als Amanda’s nu ietwat toegeeflijke broer. Die acteurs zorgen er mede voor dat Kin opnieuw rauw en hardvochtig is, zoals een goede thriller betaamt.