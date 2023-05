Bizarre promo’s voor Rick and Morty S03 • Nieuws • 04-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Er zijn nieuwe promo’s voor Rick en Morty S03 opgedoken. Op een premièredatum is het echter nog altijd wachten.

De kijkers van de komische animatieserie werden het afgelopen weekend – nota bene op 1 april – al wel onverwacht getrakteerd op de allereerste aflevering van het derde seizoen. Hij was slechts een gelimiteerde tijd te zien, maar met een beetje zoeken is de aflevering nog altijd via onofficiële kanalen online te vinden. In The Rickshank Redemption is Rick na de cliffhanger van het voorgaande seizoen in de federale gevangenis beland. Nathan Fillion (Castle) was te horen in een gastrol. Het is nog niet bekend wanneer de tweede aflevering van het derde seizoen (Rickmancing The Stone) wordt uitgezonden, want Adult Swim heeft de start van het derde seizoen nooit officieel aangekondigd.

Het derde seizoen van Rick and Morty moet in ieder geval nog deze zomer op Adult Swim verschijnen. De eerste twee seizoenen zijn bij ons momenteel te bekijken op Netflix.