Bioscooppremière: Get Out • Film , Recensie • 20-04-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Get Out is een buitengewone combinatie van sociale thriller, a-typische horrorfilm en zwarte komedie. Get Out is tevens geweldig. Probleem is wel dat alle heisa en publiciteit rond de film de inhoud te veel dreigen te verraden.

Voor de gelukkigen die weinig tot niets van Get Out weten: houden zo en hier proberen we dat zo min mogelijk te verpesten. Het gaat bij deze film deels om de onverwachte wendingen in de plot. Weet je er al veel vanaf, maak dat dan af door de film daadwerkelijk te gaan zien. Get Out is slim, spannend, erg grappig en doet dingen met je ziel die behoorlijk schuren – altijd goed voor een mens. Get Out was in de VS een onverwacht mega-succes: een (sort-of) horrorfilm die het schopte tot box-office nummer 1 en een bijna ongeëvenaarde 99 procent 'fresh' score op Rotten Tomatoes.

De hoofdrollen in Get Out zijn van Daniel Kaluuya (Sicario, Babylon) en Allison Williams (Marnie uit Girls ). Hij heet Chris en heeft een diepzwarte huidskleur, zij heet Rose en heeft een krijtwitte huidskleur. Allebei hoogopgeleide, mooie, aardige, sociaal-liberale twintigers die vijf maanden een relatie hebben. Tijd dus om bij haar ouders op bezoek te gaan. Chris ziet er tegenop. Hij is al twintig jaar zwart in de VS en weet dus hoe het werkt. Zij ziet geen problemen: haar ouders zijn universitair geschoolde, welgestelde en vrijgevochten mensen; van die Berkeley-babyboomers die in de seventies waarschijnlijk met bandanas en bongs in de weer waren en nu op het enorme familie-landgoed wonen. Geen probleem dus. Toch? Oh ja, al hun personeel is Afro-Amerikaans, maar dat is geen beleid natuurlijk en Rose's ouders voelen zich daar zelf ook gek bij.

Het monster in Get Out is (aanvankelijk) progressief blank racisme. Klein racisme dat is vermomd als anti-racisme. Zoals de vader van Rose die Chris ongevraagd meedeelt dat hij een derde keer op Obama zou hebben gestemd als dat mogelijk was geweest. Om zo te bewijzen dat hij niets tegen zwarten heeft, integendeel. Maar hij vertelt het alleen wegens Chris' huidskleur, nergens anders om. Ziehier de subtiel vreselijke introductie van Chris bij Rose's ouders:

Nog geen openlijk racisme, wel ongemak. Onderweg naar het landgoed was het erger toen Chris en Rose met de politie te maken kregen:

En als het jaarlijkse tuinfeest van Rose's ouders tijdens Chris' bezoek blijkt te vallen, wordt het weer een slag erger en tenenkrommender:

En het wordt nog erger. Véél erger. Het slimme en verademende van Get Out is dat het racisme op een grappige en uiteindelijke ijzingwekkende manier wordt getoond, ingekapseld in (zwarte) komedie en horror, zonder te preken. Daardoor besef je tijdens het kijken des temeer hoe racisme kan werken, hoezeer het ook – oh gruwel – sluipenderwijs een soort automatisme is. Een uitwas van de oorspronkelijke, neutrale betekenis van het Latijnse 'discriminare', wat gewoon 'scheiden, onderscheiden' betekent. Niemand ontkomt er geheel aan, ook in zekere zin Chris zelf niet, maar je hebt er wel gradaties in natuurlijk. In Get Out krijg je het hele spectrum te zien, van stuntelig racisme tot grootschalig superracisme, geworteld in de historie van de VS. Het horror-aspect is daarmee steeds verweven , maar daar zwijgen we hier verder over. Het is aan te raden om Get Out, het regiedebuut van acteur (o.a. in het Amsterdamse Boom Chicago) en scriptschrijver Jordan Peele, gewoon te ondergaan. Daniel Kaluuya en Allison Williams als Chris en Rose, loepzuiver acterend en geknipt voor hun rollen, zijn onvergetelijk. Zijn beheerste en geloofwaardige reactie op het alweer 'de ander' zijn in blanke kringen en haar montere glimlach blijven je bij.

Get Out, vanaf 20 april in de bioscoop