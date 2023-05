Bioscoop Première: Life • 23-03-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

In het International Space Station wacht een kleine crew de terugkeer af van een sonde die het eerste schepje zand van Mars komt afleveren. Zit er leven in, is de vraag?

Ja, helaas wel, is het antwoord. Dat antwoord wordt al gegeven door de tag-line op de poster van Life : ‘We were better off alone’. Ook de trailer laat (veel te!) weinig te raden over; dit wordt geen film over teleurgestelde wetenschappers die een morsdood hoopje Mars-zand aantreffen, zoveel is al duidelijk uit de marketing. Sterker nog: het wordt erg ongezellig aan boord van het ISS. Ondanks deze opgedrongen voorkennis is Life een aangenaam verrassende achtbaanrit geworden die sommige genre-clichés vermijdt en aan andere een tamelijk frisse nieuwe draai geeft.

Het gaat te ver om Life , met onder anderen Jack Gyllenhaal en Ryan Reynolds, een kleine, intieme film te noemen. Maar toch: door de beperkte ruimte die de wetenschappers in het ISS hebben en de kleine cast, die erin slaagt een geloofwaardig en kameraadschappelijk team neer te zetten, voelt het begin van de film bijna gemoedelijk. We zweven mee in het ISS – een ruimere en minder accurate versie van het echte ISS dan de claustrofobische hamstertunnels die we in Gravity te zien kregen – en hangen de eerste tien minuten veel op onze kop. Het is meteen crisis: Ryan Reynolds moet de sonde na een onbedoelde koerswijziging met een robotarm zien te grijpen en in al dat gedoe leren we cast goed kennen. De rustige, vriendschappelijke maar ook wetenschappelijke sfeer aan boord wordt goed getroffen door deze clip, waarin meteen voor het eerst iets mis gaat (zonder spoilers die de rest van de film min of meer weggegeven, zoals in de andere clips en trailers):

Wat volgt is natuurlijk een verbeten meningsverschil tussen de aardbewoners en het Martiaanse leven over wie de baas is aan boord. Maar Life is geen rip off van het zeer verwante Alien. D e astrounauten zijn hier wetenschappers en geen working class heroes en de levensvorm is biologisch geloofwaardiger en toch minstens zo vervelend in de omgang als de xenomorph uit Alien. Uiteindelijk ontaardt de situatie aan boord in allesversplinterende en aangenaam spannende en gruwelijke actie natuurlijk, maar dat hoort bij dit soort films. De (aanvankelijke) geloofwaardigheid van de situatie en enkele gedenkwaardige sterf-scènes en horror-momenten, maken van Life een geslaagde genre-film. Weekhartigen kunnen beter wegblijven, maar liefhebbers van redelijk intelligente sf-horror moeten zeker gaan kijken.

Life draait vanaf 23 maart in de bioscoop