Bioscoop Première: L'amant double

Intra-vaginale shots, een vrouw die haar psychiater anaal neemt en wagonladingen Freud en seks. Regisseur François Ozon is weer lekker bezig.

De kinky thriller L'amant double, over een ex-fotomodel dat het aanlegt met haar lieve psychiater en diens verschrikkelijke tweelingbroer, is geen film waar je gezellig met je oma heen gaat. We kennen de Franse regisseur Ozon van stomend hete films als Le temps qui reste, Swimming Pool en het amusante moordmysterie 8 Femmes. Ozon is geïnteresseerd in de vrouwelijke psyche, in seks en in cinema. In deze film combineert hij die zaken met het thema tweelingen:

De acteurs zijn prima, het verhaal intrigeert en de spanning wordt door Ozon kundig opgebouwd. Zijn thriller is een openlijke rip-off van / hommage aan het werk van David Cronenberg (vooral aan diens tweelingfilm Dead Ringers), Brian de Palma (diens vroege film Sisters en het gebruik van split-screen) en aan Polanski (Rosemary's Baby, Repulsion) en Hitchcock (Vertigo). Maar daar heb je geen last van, het is vooral grappig. We worden de hele tijd op het verkeerde been gezet en Ozon speelt leuk met allerlei variaties op twee-eenheid. Veel spiegels, gedoe met Freud en fascinerende genetische fenomenen als parasitaire tweelingen

Ozon probeert de kijker een beetje te pesten en te schokken, wat soms lukt; de scène waarin de vrouwelijke hoofdpersoon droomseks heeft met de tweeling die vervolgens twincestueuze handelingen uitvoert, is memorabel. Uiteindelijk is de ontknoping, met een dubbelrol van Jacqueline Bisset, een beetje geforceerd maar dan heb je wel al een kleine twee uur tevreden zitten kijken naar het vakmanschap en de lol van Ozon en zijn acteurs. Vooral Marine Vacth (bekend van Jeune et jolie, ook van Ozon) is steengoed als de verwarde Chloe. Goed gemaakt dus, sexy, trashy, spannend en vreemd, begeleid door effectieve filmmuziek ( Spotify-link ) van Philippe Rombi. Een goeie date-movie kortom (je date moet wel tegen voorbind-dildo's kunnen) maar oma dus thuis laten (haar wel meenemen naar deze ). Als je niet genoeg kunt krijgen van tweelingfilms bekijk dan Enemy op Netflix, een vreemde thriller van Dennis Villeneuve met Jake Gyllenhaal. En bekijk, over weird gesproken, op YouTube het debuut van Ozon, Photo de famille uit 1988. Een korte stomme film die hij maakte met zijn vader, moeder, broer en zus, waarin zijn jongere broer het hele gezin uitmoordt om met hen op de foto te kunnen. Rare mensen, die Ozons.

Een andere film die deze week in première gaat is de aanrader The eyes of my mother. Prachtige art-house horror die we hier eerder bespraken . Oma mag alweer niet mee.

L'amant double draait vanaf 3 augustus in de bioscoop