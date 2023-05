Bioscoop Première: La Región Salvaje • Film , Recensie • 15-06-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Een (erg goed gelukte!) buitenaardse meteoor-bewoner landt in het seksuele mijnenveld dat Mexico heet en veroorzaakt orgasmes en dood. Jazeker.

Gaat dat zien, want dit is ongetwijfeld één van de meest opzienbarende films die dit jaar in de bioscopen verschijnen. Niet honderd procent geslaagd, maar onvergetelijk en soms heel sterk. Het is een mysterie, een parabel over seks en de (macho) hypocrisie erover, een horrorfilm én een huiselijk drama. Je moet wel een beetje tegen arthouse kunnen:

Het verhaal: een jonge Mexicaanse vrouw heeft een relatie met een homo-hatende macho die haar behandelt als een seksueel gebruiksvoorwerp en die tegelijk een heftige seksuele verhouding heeft met haar broer, die verpleger is in een ziekenhuis. Die behandelt daar een andere jonge Mexicaanse vrouw die gewond is geraakt na een - zeer bevredigende - date met het seksmonster from outer space. De twee vrouwen ontmoeten elkaar zodoende en dat heeft verstrekkende gevolgen.

Naarmate het verhaal zich (gewelddadig) ontrolt en we van de ene door benauwende Mexicaanse mores en familiebanden veroorzaakte crisis in de andere rollen, herwinnen de vrouwen hun vrijheid, zowel seksueel als maatschappelijk, ten koste van de mannen. Het idee om een overheersende mannelijke cultuur het in een ongelijke concurrentiestrijd te laten afleggen tegen de engste buitenaardse seksmachine ooit, is tamelijk briljant uitgewerkt door regisseur Amat Escalante, die in zijn eerdere film Heli (Gouden Palm voor beste regie) ook al sociale misstanden in Mexico aan de kaak stelde. In die film was dat drugshandel en -geweld, in deze dus seksuele onderdrukking en hypocrisie. Maar het wordt je allemaal niet met opgeheven vinger opgedrongen, maar is gegoten in de vorm van surreële scifi-horror. Hoogst origineel; de seks-scènes met de meteoor-bewoner zijn een blijvertje op je geestelijke netvlies. Dat beest verdient, in al zijn (haar?) eenvoud, een prijs voor de meest overtuigende film-alien in tijden en is in elkaar gezet door Deense visual & practical effects tovenaars. La Región Salvaje ('de wildernis') is niet voor iedereen maar een ontegenzeggelijk heel bijzondere behandeling van waar het leven om draait: eros en thanatos, liefde en dood. Voorproefje: het korte debuut van Amat Escalante staat op YouTube