Bioscoop Première: Kong: Skull Island • Film , Recensie • 09-03-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

De aap is terug en ditmaal krijgt hij de Vietnamoorlog op zijn dak. Kong is not amused maar de bioscoopganger (grotendeels) wel.

Na behoorlijk wat films, remakes en comics is de mythologie van King Kong redelijk uitgekristalliseerd en ook deze film houdt zich er min of meer aan: Skull Island is een zeer afgelegen eiland ergens bij Sumatra waar dinosauriërs nog gewoon voortbestaan en verder zijn geëvolueerd en waar een gigantische aap genaamd Kong als een koning wordt vereerd door de lokale bevolking. Die heeft een muur gebouwd om zich samen met koning Kong te verdedigen tegen de dino's en andere gruwelbeesten die het eiland onveilig maken.

De draai die deze film daaraan geeft is deze: aan het einde van de Tweede Wereldoorlog strandt een Amerikaanse piloot (een grappige rol van John C. Reilly) op het eiland en weet te overleven. Jaren later, tegen het einde van de Vietnam-oorlog, weet een Amerikaanse onderzoeker (John Goodman) de regering zover te krijgen hem een militaire heli-escorte naar het eiland te geven, waar het leger er onder leiding van Samuel L. Jackson onmiddellijk enorme ruzie krijgt met de aap. Survival-expert Tom Hiddleston (van The Night Manager en High Rise ) en oorlogsfotograaf Brie Larson (de vrouw uit Room ) zijn ook mee. Het levert een hoop lawaai op (en veel muziek uit de jaren 70):

Is het geloofwaardig? Nee. Zijn de karakters van bordkarton? Niet allemaal: Hiddleston en Larson doen in elk geval hun best, hoewel het script ze niet veel teksten gunt en ze er vaak alleen maar goed uit staan te zien in hun strakke t-shirts. Goodman en Reilly zijn oké maar Jackson doet de hele film op autopiloot. Hij levert wel het conflict in de film op: hij en zijn mannen zijn de enigen die tegen Kong blijven vechten als die in de ogen van de anderen juist een good guy is geworden.

De echte ster is natuurlijk de goedbedoelende maar woeste Kong en de destructie die hij aanricht. Vooral in de climax geven de animatoren van Industrial Light and Magic vol gas en komt de digitale aap glorieus tot leven tijdens een strijd tussen Kong en de opper-dino. Dit is een spektakelfilm die je volledig waar voor je geld geeft en zeker op IMAX zal het er geweldig uitzien. Hebben we het allemaal al eerder gezien? Jazeker, maar nog nooit zo mooi. Het verhaal is dun maar redt het net; tegen het einde kan het je wel degelijk iets schelen of de hoofdrolspelers het allemaal gaan overleven (opvallend veel redden het niet) en dat is bij monsterfilms niet altijd het geval. Het enige gênante aan de film is de rol van de Chinese actrice Tian Jing die er duidelijk uitsluitend voor de Chinese markt is ingestopt (producent Legendary Pictures is inmiddels in Chinese handen). Ze heeft letterlijk vier zinnen in het script en rent verder alleen maar mee. De keuze om een monsterfilm te combineren met de beeldtaal die we kennen uit Vietnamfilms (hippiemuziek, psychedelische toestanden en massa's wiekende Huey-helicopters) is een erg vreemde maar het werkt op een bepaalde manier wel. Diepgang voegt het hele oorlogsthema niet echt toe, maar je gaat ook niet naar een vermakelijke popcornfilm voor diepgang.

Wie de moeite neemt om de heel, heel lange aftiteling uit te zitten, krijgt een bonus in de vorm van een debriefing die Hiddleston en Larson na afloop van hun avontuur krijgen en waar in gehint wordt naar de vervolgfilm waarin Kong en Godzilla elkaar lijken te gaan ontmoeten. Ze verzinnen wat in Hollywood; wie weet speelt dat dan tijdens de Golfoorlog? Hopelijk zitten Hiddleston en Larson daar dan ook weer in want het blijken prettige helden te zijn, vooral Larson. Dat moet ook, want ze gaat ook de hoofdrol spelen in Captain Marvel , de vrouwelijke concurrent van Wonder Woman. Maar dat is pas over twee jaar.

Kong: Skull Island draait vanaf 9 maart in de bioscoop