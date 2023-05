Bioscoop Première: Fast & Furious 8 • Film , Recensie • 13-04-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Uiteraard alweer veel bolides, borsten en biceps, maar nummer 8 in de F&F franchise weet zowaar te verrassen en is een film waar je grijnzend uitkomt (en doof).

Het gebeurt vaker bij series: Buffy, The X-Files, Breaking Bad en nu ook in de bioscoopserie Fast & Furious. Dat de makers zó vertrouwd zijn met hun materiaal dat ze zich vrij voelen om er een beetje te mee gaan sollen, gaan spelen met hun eigen regels en wetten. De basisregels van de F&F-films zijn simpel. De drie meest macho Engelstalige acteurs van dit moment – Vin Diesel, Dwayne Johnson en Jason Statham – geven leiding aan een team jongens en meisjes van het bijdehante kick-ass soort dat de wereld moet redden van perfide maniakken met hele ongezonde geo-politieke ideeën – in dit geval hacker Charlize Theron die plannen heeft met nucleaire onderzeeboten en kernwapens. Team F&F doet dit door keihard rond te scheuren in gave auto's, omringd door juichende meisjes in badpak en een paar hooggeplaatste onduidelijke CIA-figuren die het geld, de apparatuur en de immuniteit van vervolging leveren. Het is een beetje James Bond maar dan zonder Martini’s, met meer auto’s en nog onwaarschijnlijker. En: ondanks alle bravoure en de macho one-liners, draait alles eigenlijk om liefde en familie. Je mag het niet hardop zeggen, maar F&F is ontzettend lief en braaf, op een prettige en komische manier. In deze clip mogen de hoofdrolspelers – onder wie gelukkig ook weer Michelle ‘Lost’ Rodriguez, die de geliefde van Diesel speelt – het concept zelf uitleggen:



Goed, het team krijgt ditmaal dus te maken met onverwacht gevaar van binnenuit, in de vorm van Dom (Vin Diesel) die zich tegen zijn maten keert. Er is natuurlijk maar één geldige reden te bedenken waarom de moreel hoogschapen Dom zoiets verderfelijks zou doen en die verklappen we hier niet (hint: het kwijlt en past in een maxi cosi). Voordat alles weer goed komt, is er de nodige overtuigende actie en een aantal tamelijk onvergetelijke komische scènes. Die zijn normaal al vrij over the top, maar deze keer verrassend tongue-in-cheek, zoals die waarin Dwayne Johnson een team elfjarige voetbalmeisjes traint en Jason Statham die een shoot-out in een vliegtuig doorstaat terwijl hij genoemde maxi cosi rondsjouwt. Hilarisch, heerlijk en ontzettend lawaaierig. Verplicht voor de fans van de serie maar ook leuk als je als buitenstaander gewoon twee uur lang vrolijke onzin wilt ondergaan. Kijk in deze compilatie van clips of het gebodene aanspreekt:

Fast & Furious 8 draait vanaf 13 april in de bioscoop