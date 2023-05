Bioscooppremière: Baywatch • Film , Recensie • 01-06-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Het volslagen maffe Baywatch (1989-2001) schijnt wereldwijd de best bekeken tv-serie ooit te zijn. Baywatch de film is een opvallend onleuke persiflage op het bronmateriaal, dat al een uitstekende persiflage op zichzelf was.

De oorspronkelijke show was een slap - maar in 140 landen uitgezonden - excuus om een parade van halfnaakte jongens en gebadpakte meisjes - onder wie Pamela Anderson, de ultieme Amerikaanse jaren negentig blondine - in slowmotion-shots over zonnige stranden te laten rennen terwijl ze onwaarschijnlijke avonturen beleefden als strandwachten. De leader van de serie zegt alles wat je behoeft te weten en is een leuke herinnering aan hoe lam tv kon zijn toen - wat dat betreft leven we echt in gezegender tijden. De trailer van de nieuwe Baywatch, over dezelfde karakters die worden gespeeld door nieuwe acteurs, zegt eigenlijk alles wat je behoeft te weten over de film:

Afgezien van een verdiende grotere bekendheid van het woord perineum heeft Baywatch niets toe te voegen aan de reeks (soms verdienstelijke) ranzige poep-pies-seks-komedies die Hollywood uitbraakt (leve The Hangover en Knocked Up). Is het leuk als een jongen (Jon Bass uit Loving ) met zijn stijve klem komt te zitten en dan geholpen wordt door een hottie in badpak wier borsten de situatie nog verergeren? Als je zeventien en stoned bent wel waarschijnlijk.

Van het verhaal moet Baywatch het ook niet hebben: Dwayne Johnson speelt Mitch, de leider van de gebadpakte vrouwelijke baywatchers Summer (Alexandra Daddario uit True Detective), CJ (Kelly Rohrbach) en Stephanie (Ilfenesh Hadera uit Billions). De laatste drie spelen hun rollen met grote waardigheid; het is dan ook opvallend hoe weinig deinende borsten (het trademark van de tv-serie) er in deze remake zitten, waarin de mannen meer screentijd lijken te hebben als lustobject dan de vrouwen. Dwayne Johnson is net zo vrolijk en prettig als in The Fast & The Furious maar kan het script niet redden en Zac Efron is belabberd als Matt, de uber-arrogante nieuweling die het strandwacht-team komt versterken maar er niets van bakt. Na een langdradige reeks poep-pies-seks-grappen gaat het hele stel achter een drugsdealende projectontwikkelaar aan (Priyanka Chopra uit Quantico) die de nodige explosies en vechtpartijen uitlokt. De tweede trailer geeft dit andere aspect van de film subliem weer:

Na twee uur levert een en ander niet meer op dan enkele milde glimlachen, wat gekrom der tenen en een behoorlijke dosis verveling. Zonde, want alle acteurs zijn normaliter prima. Sommige oude rotzooi-tv moet je gewoon met rust laten misschien. De film is in de VS al jammerlijk geflopt en moet het nu van de overzeese kaartverkoop hebben.