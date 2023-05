Billy on the Street S5E1: Eichner is in vorm, pijlsnel en trefzeker • Recensie • 18-11-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

In het diverse New York krijgen Eichners ‘onnozele’ straatquizjes ineens een politieke lading.

Voor de eerste aflevering van dit seizoen heeft Billy Eichner Mad Men -ster John Hamm gestrikt. De twee lange donkerharige beroemdheden vliegen over de straten van Manhattan, en stellen de inwoners één vraag: ‘Voor een dollar: zou je een triootje willen met ons?’ Een Afro-Amerikaanse vrouw twijfelt. Waarop Eichner direct vervolgt: ‘Ik ben homo, jij bent zwart en mollig en hij – Hamm – heeft een aantal awards op zak.’ De presentator nuanceert zijn eigen uitspraak: ‘Hoewel, geen Oscar.’ Een andere nietsvermoedende voorbijganger reageert later vastbesloten op deze vraag: ‘Ja, geen probleem.’ Maar dan wil hij wel bovenop.

Nog leuker is het wanneer het publiek de twee entertainers niet herkent en Eichner overdreven gefrustreerd inhakt op welwillende geïnterviewden. Of wanneer hij lange onnavolgbare vragen stelt als: ‘welke beroemdheid heeft bijgedragen aan het herdefiniëren van de schoonheidsidealen in Hollywood?’ Een goed antwoord, zo blijkt, is Kim Kardashian. Het ware hoogtepunt van de aflevering bevindt zich echter ergens in het midden. Eichner onderwerpt een biseksuele New Yorker aan een kruisverhoor: ‘Wat zijn de verhoudingen van je geaardheid?’ Waarop de man antwoord: ’30 procent vrouw, en 70 procent man.’ En wie is je favoriete vrouw? ‘Tilda Swinton.’

Dit onderhoudende gesprek is een opmaat naar de quiz die de twee gaan spelen: ‘Iimmigrant of echte Amerikaan’. Van de immigranten noemt Eichner gerespecteerde beroemdheden als Albert Einstein, Gloria Estefan en Salma Hayek. De tweede categorie, echte Amerikanen, wordt gevuld door blanke seriemoordenaars en terroristen als Timothy McVeigh, Jeffrey Dahmer en Ted Bundy. Deze opzichtige sneer naar Donald Trump, rechts Amerika, onvervalst patriotisme en anti-immigratiepolitiek legt op pijnlijke wijze bloot hoezeer Eichners diverse en geliefde New York na de presidentsverkiezingen nog meer een progressieve stadsstaat in een conservatief land is geworden.

Billy on the street S5, vanaf 16 november op TruTv