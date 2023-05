Billy Eichner gecast in American Horror Story • Nieuws • 29-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Billy Eichner krijgt een rol in het zevende seizoen van American Horror Story. Hij zal straks in zes of zeven afleveringen te zien zijn.

De komiek is vooral bekend als presentator van Billy on the Street. In die serie ondervraagt hij nietsvermoedende passanten op straat over hun kennis van de hedendaagse popcultuur (lees hier onze recensie van het vijfde seizoen). Toch heeft Eichner daarnaast een aantal credits als acteur op zijn naam, onder meer als gastrolspeler in Parks and Recreation en als vast castlid van Difficult People . Hij gaat in American Horror Story gestalte geven aan een vertrouweling van het personage dat gespeeld wordt door Sarah Paulson. Het personage zal zich, volgens de eerste cryptische geruchten, vaak hullen in 'mysterieuze tank tops'. Het zevende seizoen van de serie speelt zich af vlak na een Amerikaanse presidentsverkiezing . De opnamen van de nieuwe reeks gaan in mei van start.

American Horror Story-bedenker Ryan Murphy denkt wel vaker 'out of the box' wanneer het gaat om de casting van American Horror Story. Zo gaf hij Lady Gaga een rol in het vierde seizoen Hotel, waar de zangeres vervolgens in 2016 zowaar een Golden Globe voor won.