Billy Crystal belandt in Westworld • 03-02-2017

Westworld ontmoet City Slickers in een nieuwe sketch van Funny or Die. Met rollen van Billy Crystal en Luke Hemsworth.

In de komische western City Slickers uit 1991 speelde Crystal een man met een midlife crisis, die door zijn vrienden wordt overgehaald om ver buiten de stad te proeven van het leven als cowboy. De film was destijds het debuut van een jonge Jake Gyllenhaal en leverde oude rot Jack Palance een Oscar voor beste bijrol op. In de sketch van Funny or Die zijn de personages van Crystal en Daniel Stern dit keer robots in het futuristische Westworld-park. Wanneer er iets fout gaat met de loop van Mitch (Crystal) en hij Phil (Stern) keer op keer neer blijft schieten, is het aan Stubbs (Luke Hemsworth geeft ook hier gestalte aan zijn Westworld-personage) om uit te zoeken wat er aan de hand is. Ook Ptomely Slocum is weer van de partij als techneut Sylvester.

Op nieuwe afleveringen van Westworld moeten we helaas nog geruime tijd wachten. De serie komt pas in 2018 weer terug. Van alle originele programmering op HBO, beleefde Westworld het meest succesvolle eerste seizoen ooit.