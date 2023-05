Billions komt terug met derde seizoen • Nieuws • 10-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De strijd tussen Damian Lewis en Paul Giamatti gaat door. Zender Showtime verlengt de dramaserie Billions met een derde seizoen. Het tweede seizoen is net van start gegaan.

De recente première van Billions was voor Showtime de best bekeken eerste aflevering van een tweede seizoen, sinds de opener van de tweede reeks Homeland, waarin Damian Lewis destijds ook te zien was. ‘Billions is een show die enorm groeiende is; er wordt door iedereen meer en meer over gepraat,’ liet Showtime weten in een verklaring. ‘De serie biedt een unieke mix van entertainment en commentaar op de huidige economie.’ In Billions geeft Lewis gestalte aan het financiële genie Bobby Axelrod, die zich tijdens het vergaren van zijn fortuin met enige regelmatig schuldig maakt aan omkoping en handel met voorkennis. Dit tot ongenoegen van openbaar aanklager Chuck Rhoades (Giamatti), die Axelrod uit alle macht achter tralies probeert te krijgen. Rhoades ergert zich ook nog eens aan het feit dat zijn eigen vrouw Wendy (Maggie Siff) als personal coach in dienst is bij het bedrijf van zijn zijn grote aartsvijand.

Toby Leonard Moore (bekend van het eerste seizoen Daredevil) speelt Rhoades’ belangrijkste ondergeschikte Bryan Connerty en David Constabile (The Wire, Breaking Bad) is te zien als Mike Wags, de rechterhand van Axelrod. Billions is afkomstig van scenaristen David Levien en Brian Koppelman (Rounders, Ocean’s Thirteen) en journalist Andrew Ross Sorkin. De serie is nog niet te zien op de Nederlandse televisie.