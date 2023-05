Bill Paxton (61) overleden

Bill Paxton is overleden aan complicaties tijdens een chirurgische ingreep. De acteur is 61 jaar oud geworden.

Paxton is in de filmwereld vooral bekend van zijn samenwerkingen met Avatar -regisseur James Cameron. Hij had een kleine rol in The Terminator en was daarna nog te zien in Aliens , True Lies en Titanic. Door zijn rol in Predator 2 uit 1990, was Paxton één van de zeldzame acteurs – Lance Henriksen is een andere – die het op het witte doek ooit aan de stok kreeg met een Terminator , een Alien en een Predator. Verder behoren Weird Science , Apollo 13, A Simple Plan en het door Jan de Bont geregisseerde Twister tot zijn credits. Op televisie had hij vijf seizoenen lang de hoofdrol in de HBO-serie Big Love , waarin zijn personage getrouwd was met drie vrouwen, gespeeld door Jeanne Tripplehorn, Chloë Sevigny en Ginnifer Goodwin. Daarnaast was hij met Kevin Costner te zien in de Golden Globe-winnende miniserie Hatfields & McCoys. Een paar jaar geleden had Paxton een uitgebreide gastrol in het eerste seizoen van Agents of SHIELD.