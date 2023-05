Bill Burr: Walk Your Way Out heeft teaser • Nieuws • 26-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Bill Burr brengt een nieuwe stand-up special naar Netflix. Bekijk alvast een voorproefje van Walk Your Way Out.

Burr staat al sinds de jaren 90 op het toneel als stand-up comedian en speelde als acteur rolletjes in series als Breaking Bad en Chappelle’s Show. Hij is daarnaast bekend van zijn wekelijkse Monday Morning Podcast en mag tevens graag aanschuiven in de talkshow van Conan O'Brien, om ook daar zijn woedende tirades ten gehore te brengen. Walk Your Way Out is alweer zijn vijfde avondvullende programma. In de eerste beelden zien we onder meer hoe hij Adolf Hitler vergelijkt met Michael Jordan en fantaseert over zinkende cruiseschepen. De nieuwe special van Bill Burr is vanaf 31 januari te streamen. Momenteel is op Netflix ook zijn vorige show I’m Sorry You Feel That Way te bekijken. Mocht je daarna nog steeds geen genoeg hebben van Burr; hij is op Netflix tevens de maker van de komische tekenfilm F is For Family.