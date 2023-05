Bijna alle Disney-films (tijdelijk) van Netflix af

Netflix zal komende week vrijwel alle Disney-films (tijdelijk) uit het aanbod verwijderen.

Op dinsdag 12 september verdwijnen bijna alle Disney-films die nu Netflix staan. Het gaat om Pixar-films (zoals Inside Out, Cars en The Good Dinosaur), tekenfilms (zoals Pinocchio, Dumbo en het recente Frozen) en live-action films (zoals de Pirates of de Caribbean-films). Wel is het wegvallen van de Disney-films slechts tijdelijk. Binnenkort zouden ze opnieuw op Netflix toegevoegd worden, zelfs aangevuld met ook een aantal nieuwe Disney-titels. Dat verzekerde het hoofdkantoor van Netflix aan de fansite Netflix-Nederland. Veel Netlix-abonnees schrokken in eerste instantie van de aankondiging met betrekking tot het verwijden van de Disney-films, met name omdat Disney onlangs een eigen VOD-dienst aankondigde voor 2019. Daarnaast bevestigde het bedrijf dat als het eenmaal zover is ook alle Star Wars- en Marvel-films uit het aanbod van Netflix gehaald worden.