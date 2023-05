Bijna 10 miljoen kijkers voor nieuwe Star Trek

De première van Star Trek: Discovery trok in Amerika maar liefst 9,6 miljoen kijkers.

Zender CBS verwacht dat daar aan het einde van de week nog 5 miljoen kijkers bijkomen, wanneer ook alle on-demand kijkbeurten erbij zijn opgeteld. CBS hanteerde een bijzondere strategie voor de release van Discovery in Amerika. De première van de serie bestond namelijk uit twee afleveringen, waarvan alleen de eerste op tv werd uitgezonden. Om de tweede aflevering te kunnen zien, moest men zich abonneren op CBS All Access, de VOD-dienst van de zender. De resterende afleveringen van Discovery zullen dan ook niet meer op televisie worden uitgezonden; ze gaan allemaal exclusief naar CBS All Access. Discovery is daarmee na The Good Fight (dat in Nederland nu te zien is bij Videoland) de tweede serie van CBS die enkel online te bekijken is. CBS hoopt dat Star Trek er (mede) voor kan zorgen dat All Access in 2020 aan de 4 miljoen abonnees zit.