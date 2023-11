Bihter: A Forbidden Passion: fletse, soapy literatuurverfilming

Filmmakers Caner Alper en Mehmet Binay gieten in Bihter: A Forbidden Passion de Turkse literatuurklassieker Aşk-ı Memnu (De Verboden Liefde, 1899-1900) in een nieuw jasje. Het boek werd al vaker verfilmd, en het negentiende-eeuwse verhaal werd eerder in films en tv-series ook al naar het heden (en zelfs naar hedendaags Miami) getrokken. Op zich geen verrassing: het bronmateriaal laat zich omschrijven als een aanlokkelijk intrige, met in het middelpunt de femme fatale Bihter. De hoofdpersoon wordt ditmaal gespeeld door Farah Zeynep Abdullah. Zij speelt de dochter van de inhalige Firdevs (Hande Ataizi). Als Bithers vader overlijdt dan cultiveert Firdevs een relatie met de rijke Adnan (Osman Sonant).

Voor de goede orde: Behlül is het neefje van Adnan. Hij is dus weer iets jonger dan Bihter. Niettemin ontstaan er op een gegeven moment een stel amoureuze dwarsverbanden die niet hadden misstaan in Shakespeares beroemdste werken. Het is alleen spijtig dat Bihter generiek oogt. Er is letterlijk geen oog geweest voor een prikkelende cinematografie en montage. Sets ogen flets, evenals de kostuums. Dat nieuwe jasje waar dit oude verhaal in is gestoken oogt te soapy, terwijl je dit soort romantische tragedies ook op rauwe wijze kunt verfilmen. Maar die durf ontbreekt duidelijk.