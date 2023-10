Big Vape: The Rise and Fall of Juul S01E01: vapen tot je erbij neervalt Netflix , Serie , Documentaire , Recensie • 11-10-2023 • leestijd 2 minuten • 889 keer bekeken • bewaren

In vierluik is te zien hoe de komst van de e-sigaret eerst voor gejuich zorgt en later voor onrust.

Twee cowboys zochten naarstig naar een alternatief voor roken; naar sigaretten die niet of minder kankerverwekkend zijn. Ze vonden de e-sigaret uit en werden miljardairs. De eerste aflevering van Big Vape: The Rise and Fall of Juul begint triomfantelijk. Entrepreneurs en uitvinders James Monsees en Adam Bowen beginnen vers van Stanford een nieuw bedrijf in Silicon Valley dat roken ‘weer cool’ moet maken. Want in 2005, wanneer de heren aan het werk gaan, constateren ze dat rokers bij bedrijven vaak ergens achteraf staan. Wat als je via een nieuwe rooksensatie alleen nog nicotine zou binnenkrijgen?

De titel van deze vierdelige documentairereeks verraadt al een en ander, maar het is niet de intentie van documentairemaker R.J. Cutler (Billie Eilish: The World’s a Little Blurry) om de innovatoren uit de tabaksindustrie eenzijdig aan de schandpaal te nagelen. Opvallend genoeg hebben veel medewerkers van het bedrijf van Monsees en Bowen, dat al snel een grote groei doormaakt, familieleden die zijn overleden aan de gevolgen van hun rookverslaving. Zij zien in de e-sigaret, en het vapen, een positieve ontwikkeling. Maar Cutler zinspeelt aan het einde van de eerste aflevering ook al op de ‘vape-epidemie’ en de impact van vapen op tieners.

Big Vape heeft wat dat betreft iets bijbels. Het is een verhaal dat draait om twee mannen die het wiel opnieuw uit willen vinden, maar dan als een wiel dat uit zichzelf blijft draaien. Het lijkt bijna alsof ze geloven in alchemie; alsof zij degenen zijn die van niets goud zullen maken. Eenvoudig gezegd: roken blijkt, ook de elektronische variant, bijzonder slecht voor de gezondheid. Nam naïviteit en optimisme hier de overhand? Of wisten de cowboys wel beter?

Big Vape: The Rise and Fall of Juul, vanaf woensdag 11 oktober 2023 bij Netflix