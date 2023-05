Big Mouth S01: heel grappige animatie over grofheid van puberteit

Big Mouth is een verrassende animatieserie met lieve (en vieze) puberteitsperikelen.

Netflix brengt opnieuw een animatieserie voor volwassenen uit. Na animaties zoals Bojack Horseman en F is for Family is het nu tijd voor Big Mouth. De serie is een creatie van komiek Nick Kroll (The League) in samenwerking met zijn jeugdvriend, schrijver Andrew Goldberg (Family Guy). Het voortdurende gevoel van schaamte en ongemak tijdens de puberteit is het kloppende hart van Big Mouth.