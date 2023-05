The Big Bang Theory met 2 seizoenen verlengd • Nieuws • 21-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het zat er al aan te komen en zender CBS maakt het nu officieel; The Big Bang Theory krijgt een elfde en een twaalfde seizoen.

Hoofdrolspelers Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard) en Kunal Nayyar (Rajesh) tekenden onlangs allemaal een contract voor nog in ieder geval 2 jaar. Na het tiende seizoen lopen echter ook de contracten van Melissa Rauch (Bernadette) en Mayim Bialik (Amy) af. Volgens Deadline zijn ook zij dichtbij een verlening, hoewel dat nog niet concreet is. Beide actrices werden in het derde seizoen geïntroduceerd als gastrolspelers, maar werden in het vierde seizoen toegevoegd aan de vaste cast. Momenteel verdienen Rauch en Bialik zo’n 175.000 dollar per aflevering, terwijl de overige vaste castleden inmiddels ongeveer een miljoen dollar per aflevering ontvangen. Parsons, Galecki, Cuoco, Helberg en Nayyar lieten onlangs weten een gedeelte van hun salaris, zo’n 100.000 dollar per aflevering, in te willen leveren, om zo een salarisverhoging voor Rauch en Bialik mogelijk te maken.

CBS bestelde onlangs ook een eerste seizoen van een spin-off getiteld Young Sheldon . Die prequel-serie debuteert volgend jaar op televisie en zal dan telkens na een aflevering van The Big Bang Theory worden uitgezonden.