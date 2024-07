Beverly Hills Cop: Axel F.: fijne reünie en leuke nieuwe gezichten Netflix , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Regisseur Mark Molloy weet wat de kijker wil: een lekker stoïcijnse Murphy, een liefdesverhaal en een paar rotte appels én zoveel mogelijk achtervolgingsscènes.

Al vanaf het midden van de jaren negentig waren er plannen voor een vierde Beverly Hills Cop. Er kwam echter nooit iets van terecht. Bijna dertig jaar later krijgt de Australische filmmaker Mark Molloy, die eerder furore maakte met reclamevideo’s, het wel voor mekaar. En ook nog eens met alle sleutelspelers van weleer, evenals een aantal goed gecaste nieuwe gezichten.

Beverly Hills Cop: Axel F begint in Detroit, waar undercoveragent Axel Foley (Eddie Murphy) nog altijd roekeloos te werk gaat, zoals wanneer hij een grote roof tijdens een ijshockeywedstrijd bijna eigenhandig wil stoppen, met zoals gewoonlijk een chaos tot gevolg. Foleys oud-partner Jeffrey (Paul Reiser was in dezelfde rol voor het laatst te zien in Beverly Hills Cop II uit 1987), die nu zijn baas is, draait voor de misère op en levert zijn badge in om met pensioen te gaan. Tegelijkertijd krijgt Foley een telefoontje uit Los Angeles: zijn oude partner Billy Rosewood (Judge Reinhold) waarschuwt hem: Foleys dochter Jane (Taylour Paige heeft overduidelijk chemie met Murphy), een advocate, loopt gevaar.

© Melinda Sue Gordon / Netflix

Ze verdedigt een cliënt die een politieluitenant zou hebben vermoord, maar Jane vermoedt dat de agent corrupt is en stuit op een complot. Foley vliegt naar Los Angeles en wil Jane helpen, maar de relatie tussen vader en dochter hapert al jaren. Niettemin duurt het niet lang voordat Foley, die geen jurisdictie heeft in Beverly Hills, wordt opgepakt, nadat hij op eigen houtje op onderzoek uitgaat. Hij wordt verhoord door rechercheur Bobby Abbott (een fijne rol van Joseph Gordon-Levitt). Abbott blijkt de ex van Jane. Ook wordt Foley weer herenigd met John Taggart (John Ashton), de beroepsmopperkont die zich heeft opgewerkt tot politiecommissaris.

© Melinda Sue Gordon / Netflix

De grote bad guy, een naaste collega van Taggart, wordt gespeeld door Kevin Bacon. Hij geeft gestalte aan de gewetenloze politiekapitein Cade Grant, en heeft een link met grootschalige drugshandel. Bacon, een nieuw gezicht in de franchise, heeft er overduidelijk plezier in. Beverly Hills Cop: Axel F oogt sowieso als een fijne reünie. Ondanks de grappen over oud worden lijkt de film bijna naadloos verder te gaan waar Beverly Hills Cop III (1994) destijds stopte. Molloy weet wat de kijker wil: een lekker stoïcijnse Murphy, een liefdesverhaal en een paar rotte appels én zoveel mogelijk achtervolgingsscènes.

© Melinda Sue Gordon / Netflix

Dat laatste, al die actie, heeft ook een prijs. De film heeft 150 miljoen dollar gekost. Eigenlijk een gotspe dat hij niet in de bios draait. Want Eddie Murphy is nog steeds onmiskenbaar een filmster.