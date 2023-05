Better Things S1E1: Een nieuwe voltreffer van FX • Recensie • 10-09-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Pamela Adlon overtuigt in een nieuwe komedie die tot stand kwam in samenwerking met Louis C.K.

Wie in de openingcredits ziet dat de serie mede is bedacht, geproduceerd, geschreven en geregisseerd door Louis C.K. zal paralellen gaan zien tussen Better Things en Louie. Dat is misschien onvermijdelijk, en de handtekening van C.K. is zeker te zien. Maar Better Things draait om Adlon ( Californication, Louie ) en verdient die nuance. In deze autobiografische serie zien we Sam, een alleenstaande moeder van drie, worstelen met de mix van het ouderschap, single zijn, geld verdienen en het opvoeden van haar dochters waarvan er twee aan het puberen zijn.

Better Things slaagt erin bovengenoemde onderwerpen uit te werken in een dynamisch geheel waarin Adlon tot haar recht komt met haar typerende karakter dat nooit een blad voor de mond neemt en recht door zee is. De serie drijft op Sams pogingen te dealen met de basis van het ouderschap (eten koken, nieuwe schoolspullen aanschaffen) en haar geklungel met situaties waarin er meer van haar gevraagd wordt, zoals wanneer haar dochter Sam in de auto vraagt of ze wiet voor haar kan kopen: ‘Can we just go back to the regular hard things like school supplies?!’ Het is op deze momenten dat we ook de invloed van C.K. op de serie zien. Precies daar waar ouderschap een kwestie wordt van volhouden en ouders zich afvragen in wat voor absurd universum ze af en toe lijken te leven.

Sam houdt er daarnaast een bewogen leven op na als (stem)actrice. Ook hier is ze gedwongen haar keuzes af te wegen ten aanzien van de invloed ervan op haar kinderen. Als Sam een scène moet spelen waarin ze seks heeft met een man en met haar benen omhoog ligt terwijl de zoon van haar minnaar binnenkomt, probeert ze hier een stokje voor te steken. Ze wil zo niet gezien worden door haar puberende dochter die, tot grote schrik van Sam en nog steeds in de auto, het met haar over seks wil hebben: ‘Aah, no! Hide things from me, please!’.

Na eerdere samenwerkingen met C.K. voor Lucky Louie en Louie beleeft Adlon met Better Things haar debuut als bedenker van haar eigen show. De serie is eerlijk, integer en bovenal grappig. In de mix met C.K.’s ervaring maakt het Better Things een genot om naar te kijken en doet het hopen op een net zo sterk vervolg.

Vanaf 8 september op FX