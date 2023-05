Better Things S1 trailer: nieuwe sitcom met Pamela Adlon • Nieuws • 21-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na bijrollen in onder meer Californication en Louie krijgt Pamela Adlon dit najaar haar eigen sitcom op FX. De actrice bedacht zelf het concept voor de serie en kreeg daarbij hulp van komiek Louis C.K.. Bekijk de eerste trailer voor Better Things.

Adlon en C.K. hebben al een heel lange werkrelatie; voor Louie op FX werkten ze al samen aan Lucky Louie op HBO, dat destijds helaas na één seizoen van de buis werd gehaald. In hun nieuwe serie is Adlon te zien als Sam Fox; een alleenstaande moeder van drie dochters, die in Los Angeles werkt als actrice. Ze heeft haar handen vol aan de kinderen, maar moet tevens een oogje in het zeil houden bij haar moeder (Celia Imrie), die bij haar in de straat woont.

Better Things is na Louie en Baskets alweer de derde show die Louis C.K. maakt voor FX. Als medebedenker is hij – samen met Adlon zelf – ook bij de serie betrokken als producent. Het eerste seizoen van Better Things bestaat uit in totaal tien afleveringen en de eerste daarvan debuteert op 8 september op FX. Op dezelfde dag gaat bij de zender ook Atlanta – een nieuwe komische serie afkomstig van Community -acteur Donald Glover – in première.