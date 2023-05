Better Call Saul S3E1: Gaat knap verder waar vorig seizoen eindige • Netflix , Recensie • 11-04-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Het is tijd voor Jimmy om te transformeren tot zijn dubieuze alterego Saul.

Better Call Saul is allang niet meer uitsluitend een spin-off van Breaking Bad. Met het vorig jaar verschenen (en gelauwerde) tweede seizoen wisten de makers – Vince Gilligan en Peter Gould – zich definitief los te wrikken van de succesvolle tragikomische dramaserie over de aan kanker lijdende Walter White. De bijrol uit die serie – de dubieuze advocaat Saul Goodman (Bob Odenkirk) – is nu voor het derde seizoen het titelpersonage in Better Call Saul. Het decor is nog steeds het woestijnachtige New Mexico; de cameravoering is nog steeds uniek, met shots vanuit koffiepotjes en gastanks. En het verhaal speelt zich nog steeds af voorafgaande aan de roekeloze odyssee van Breaking Bad.

Een nieuw seizoen van Better Call Saul begint – dat kunnen we nu wel stellen – met een voortuitblik in zwart-wit: de kalende Saul als manager van een Cinnabonfiliaal in een karakteristiek Amerikaans winkelcentrum – hij moest immers omwille van zijn eigen veiligheid na het Breaking Bad-debacle een nieuw anoniem bestaan opbouwen. In de fastfoodzaak bakt hij dag in dag uit donuts. Deze misantropie wordt verbeeld door de handelingen die hij dagelijks verricht: lampen aan, apparaten aan en de deuren open. Maar ditmaal krijgen we iets nieuws te zien: tijdens zijn lunch stuit Saul op een winkeldief, die hij tegen wil en dank aangeeft bij twee dwingende politieagenten. Waarop hij de jongen toeschreeuwt dat hij een advocaat moet inhuren.

Begint het weer te kriebelen? Wellicht willen de makers met de bovengenoemde scène alvast prijsgeven dat ze (ooit) een seizoen gaan maken dat zich afspeelt na de Breaking Bad-perikelen? Waarin Saul zijn werk als strafpleiter weer oppikt? Hoe dan ook is daar in dit derde seizoen nog geen sprake van. We gaan juist terug in de tijd, waar we zien hoe de relatie tussen Jimmy – de geuzennaam Saul is nog niet genoemd – en zijn pedante en onaangename broer Chuck door de jaren is geweest. Jimmy is gezien de ontwikkelingen van vorig seizoen nog lang niet van hem af: Chuck nam zijn broertje immers in het geniep op, toen Jimmy opbiechtte hoe hij de zakenrelatie tussen Chucks kantoor en een nieuwe klant had gesaboteerd.

Deze broederlijke twisten lijken alleen nog maar te verergeren. Ondanks het verzoek van Chucks collega Howard om deze rancune niet te laten vertalen naar onomkeerbaar drama. Intussen heeft Jimmy’s liefdespartner Kim (Rhea Seehorn) die betreffende klant, Mesa Verde, ingelijfd. Ze neemt samen met Jimmy intrek in het voormalig pand van twee tandartsen, waar ze aan een nieuw en waarschijnlijk tumultueus hoofdstuk zullen beginnen. En dan is er nog het eenmansleger Mike (Jonathan Banks) die nog steeds in onmin leeft met een Mexicaans drugskartel. De zwijgzame rouwdouwer wordt steeds achterdochtiger, en heeft het gevoel dat hij wordt achtervolgd.

Zo gaat de eerste aflevering doodleuk verder waar de laatste aflevering vorig jaar eindigde. Hopelijk wordt Jimmy dit seizoen eindelijk de Saul die we kennen uit Breaking Bad: de advocaat zonder scrupules met een veel te grote mond. Want dat is wel het grootste bezwaar tegen de eerste twee seizoenen Better Call Saul: we houden juist van die antiheld (uit Breaking Bad), die zich soms kort in fragmenten aandient, en niet van de conformistische kleinburgerlijke lul die Jimmy de eerste twee seizoenen nog krampachtig probeert te zijn. Hoewel dat nodig was voor de opbouw van het drama, is Jimmy nu rijp genoeg om uit zijn cocon te komen, en te transformeren tot alterego Saul.

Better Call Saul, 11 april bij Netflix