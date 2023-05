Better Call Saul S3 teaser laat oude bekende zien • Nieuws • 12-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Better Call Saul kreeg een teaser in de vorm van een Los Pollos Hermanos-reclame. En daarin zien we een bekend personage terug.

Het door Vince Gilligan bedachte Better Call Saul is een spin-off van Breaking Bad , gericht op de door Bob Odenkirk gespeelde Saul Goodman, die in deze prequel nog door het leven gaat als Jimmy McGill. De spin-off heeft tevens een bijrol voor Jonathan Banks, eveneens eerder te zien in Breaking Bad. Het tweede seizoen hintte naar een terugkeer van de door Giancarlo Esposito gespeelde Gustavo Fring en de nieuwe teaser zet die hint extra kracht bij. Fring werd in Breaking Bad geïntroduceerd als manager van het Los Pollos Hermanos-restaurant, maar bleek later een topcrimineel die de fastfoodketen gebruikt als dekmantel voor zijn drugshandel. In het vierde seizoen van Breaking Bad ontstond er dodelijk schaakspel tussen hem en de door Bryan Cranston gespeelde Walter White

Het derde seizoen van Better Call Saul moet in het voorjaar van start gaan op AMC. De eerste twee seizoenen zijn bij ons in Nederland te zien op Netflix. Bij de streamingdienst kun je tevens alle vijf de seizoenen van Breaking Bad terugkijken.