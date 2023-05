Better Call Saul krijgt vierde seizoen

Vince Gilligan heeft van zender AMC groen licht gekregen om een vierde seizoen van Better Call Saul te maken.

De serie is een spin-off van het eveneens door Gilligan bedachte Breaking Bad en draait om de door Bob Odenkirk gespeelde Saul Goodman. In deze prequel gaat Goodman echter nog door het leven als Jimmy McGill en zien we hoe hij transformeert tot de advocaat die we kennen uit de originele serie. Ook Jonathan Banks (Mike in Breaking Bad) maakt deel uit de van de cast van Better Call Saul. Eerder deze maand concludeerde het derde seizoen van de spin-off. Daarin was ook plaats gemaakt voor acteur Giancarlo Esposito, die voor deze reeks terug mocht keren als Gus Fring , één van populairste bad guys uit Breaking Bad.