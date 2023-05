Bestsellerauteur over zijn thrillerserie The five • 15-06-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Bestsellerauteur Harlan Coben (60 miljoen boeken) heeft nu zelf een serie geschreven: The five (komende zondagen op NPO 2, aflevering één is nu te streamen via npo.nl ). Plot: vijf jongens spelen in het park, de kleinste wordt weggestuurd (want: te klein) en verdwijnt voorgoed. Jaren later wordt op een vermoorde prostituee het dna van dat verdwenen (en doodgewaande) jongetje gevonden. De Volkskrant sprak de schrijver : ‘Normaal ben ik negen maanden per jaar, tijdens het schrijven, verstopt in mijn eigen wereldje, nu moest ik met een heel team samenwerken. Ik kon overal mijn zegje over doen. The five is echt mijn show.’

Reinout Oerlemans komt terug naar de Nederlandstalige tv-markt. ‘Samen met zijn compagnons Robert van den Bogaard en Ronald van Wechem (medeoprichters van Eyeworks) neemt hij een belang van 50% in het Belgische Lecter Media,’ schrijft De Telegraaf . Van den Bogaard: ‘We gaan nu in gesprek met Nederlandse zenders. In België hebben we al drie programma’s in productie op het gebied van factual entertainment.’

Mooi portret in Vrij Nederland van Blendle-baas Alexander Klöpping, onder meer over de journalistiek. Er wordt te veel gemaakt, aldus Klöpping. ‘Als je een krant pakt en er alles uitscheurt wat niet zoveel toevoegt, hou je verdomd weinig over. Er worden stukken gemaakt alleen maar voor de gratie van een bundel. Op internet, in een digitaal product, werkt dat niet meer.’

SBS-directeur Peter de Mönnink bespreekt in Algemeen Dagblad het kwakkelende Veronica, dat het als seriezender moet opnemen tegen Netflix. ‘We hebben goed nagedacht hoe daarop in te spelen. De Champions League verhuist volgend seizoen naar Veronica. We verwachten daar dan een boost voor het imago en de kijkcijfers.’

Trouw analyseert de de moeizame uitrol van digitale radio in Nederland . ‘Hoewel de overheid er miljoenen euro’s voor een promotiecampagne tegenaan gooide, schiet het niet op met de uitrol. Slechts 6,2 procent van de Nederlanders luisterde in de eerste maanden van dit jaar via digitale radio.’ Punt van zorg: is digitale radio niet nu al achterhaald, met alle internet-radiostations?