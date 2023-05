De beste Super Bowl-reclames op een rij

De spotjes voor de films en series heb je waarschijnlijk al gezien, maar tijdens de Super Bowl-reclames kwamen er nog meer acteurs voorbij.

Bedrijven proberen elkaar elk jaar weer te overtreffen met de unieke reclamespots met grote namen, om uit te zenden tijdens het enorm goed bekeken sportevenement. Zo regisseerden Joel en Ethan Coen (nu voor televisie bezig met The Ballad of Buster Scruggs ) Peter Fonda in een door Easy Rider geïnspireerd spotje voor Mercedes. Voor de actieliefhebbers kroop Louis Letterier (Now You See Me) achter de camera om een reclame-filmpje te schieten met Gal Gadot (Wonder Woman) en Jason Statham (The Transporter). Melissa McCarthy (dit weekend nog te zien als Sean Spicer in SNL ) werd in een Kia-commercial geregisseerd door de Nederlander Matthijs van Heijningen (The Thing). Zelfs Adam Driver (vanaf deze week te zien in Paterson van Jim Jarmusch ) was niet te beroerd om mee te werken aan een live reclame voor Snickers.