De beste series van 2016 • Netflix • 30-12-2016 • leestijd 3 minuten • bewaren

Wat waren de beste series van het afgelopen jaar? De keuze van de recensenten van De Lagarde.

1 Stranger Things S1

Netflix

Alsof Steven Spielberg ergens begin jaren tachtig een verhaal van Stephen King heeft verfilmd, dat Stranger Things in het kort. Een klein Amerikaans stadje omringd door uitgestrekte bossen, jongetjes op crossfietsen en een mysterie van buitenaardse en/of paranormale aard, van dat werk. Met een synthesizersoundtrack en talloze referenties en hommages aan de popcultuur van de jaren tachtig. Stranger Things is een hommage van de beste soort: de verwijzingen zijn leuk, maar wat de serie vooral goed doet, is vakkundig de stijl en het gevoel van de avonturen-, sf- en horrorfilms van begin jaren tachtig vertalen naar een moderne serie, met her en der een slimme draai aan de conventies van het genre. Voor 2017 staan nieuwe afleveringen op de rol.

2 Westworld S1

HBO

Alles aan Westworld is groots en spectaculair, van de sterrencasting (onder wie Anthony Hopkins, Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Ed Harris en Thandie Newton) tot de verbluffende decors en special effects. Indrukwekkend is vooral ook de vertelvorm. Een groot deel van de verhalen wordt verteld vanuit het perspectief van androïdes, die in een futuristisch pretpark oude tijden laten herleven (en waar de gasten zich grof kunnen uitleven). Daarbij krijgen we toegang tot hun ervaringen en belevingswereld: ze doen in niets onder voor de menselijke personages in de serie. Het spel met moraal levert een boel aanzetten tot filosofische vraagstukken rond menselijkheid die door de show nog kunnen worden onderzocht. HBO kondigde dit jaar al snel een nieuw seizoen aan.

3 The Crown S1

Netflix

Het meest ambitieuze project van Netflix (kosten: 100 miljoen pond per aflevering) ooit. The Crown vertelt het levensverhaal van koningin Elizabeth – en dat van heel Groot-Brittannië na de oorlog. Het eerste seizoen concentreert zich op de jaren voor haar aantreden en de periode na haar kroning. De tien afleveringen van een uur bieden alle ruimte om de diepte in te gaan. Elizabeth wordt, mede dankzij het voortreffelijke spel van hoofdrolspeelster Claire Foy, in The Crown een personage van vlees en bloed die we zien worstelen met haar plots opgelegde keurslijf in een labyrint van starre tradities en conventies. In alle grandeur zijn het echter juist de kleine, intieme momenten die uiteindelijk de meeste indruk maken.

4 The Young Pope S1

Videoland en HBO

Jude Law in vermoedelijk de rol van zijn carrière. Als gevolg van een Vaticaans machtsspel tijdens het conclaaf is Lenny Belardo, (Law) de 47-jarige voormalige aartsbisschop van New York, tot paus verkozen. Machtsbeluste kardinalen zien in hem de ideale stroman, maar al tijdens zijn eerste werkdag blijkt hij immuun voor beïnvloeding. De verhaalwereld van The young pope wordt bevolkt door prachtige uitgewerkte personages. Vanaf zijn eerste Urbi et Orbi tot de slotseconden op het San Marcoplein in Venetië, draagt Law de serie. Eigenlijk kent het Vaticaandrama alleen maar glansrollen.

5 Atlanta S1

FX

Donald Glover speelt Earnest ‘Earn’ Marks, een gesjeesde student, platzak, die bij zijn ex-vriendin en babydochter bivakkeert. Als zijn rappende neef Alfred ‘Paper Boi’ Miles, tevens drugdealer, succes begint te vinden in de locale hiphop-scene van Atlanta, werpt Earn zich op als zijn manager. Het komische talent van Glover is al jaren duidelijk, maar met Atlanta blijkt hij nog veel meer in zijn mars te hebben als acteur én als schrijver. Atlanta is een interessante verkenning van kunst, identiteit en zwart zijn in Amerika, met gelaagde, innemende personages. Maar vooral: heel, héél grappig.

6 Black Mirror S3

Netflix

In de technologie-science fictionserie Black Mirror gaat het niet over de nieuwste technologische snufjes, maar om wat deze snufjes zeggen over de maatschappij. In het derde seizoen (met op zichzelf staande afleveringen) onder meer met een aflevering waarin een negentienjarige jongen wordt gechanteerd met compromitterende beelden. Opmerkelijk: de makers van Black Mirror voorspelden dit jaar hoe binge-watchers er straks bij gaan lopen. In een fictieve reclamespot zien we hoe Netflix-abonnees wereldwijd naar Black Mirror kijken door middel van speciale lenzen, die beelden rechtstreeks op je netvlies projecteren. Het filmpje is – geheel in de stijl van Black Mirror – ook een waarschuwing; alle gebruikers lijken namelijk volledig van elkaar afgezonderd in hun eigen wereld te leven.

Deze lijst is samengesteld aan de hand van de keuze van De Lagarde-recensenten Mick van Biezen, Hank van Bosstraten , Marion Bruinenberg, Charissa Dechène, Giselle Defares, Arco Gnocchi, Jon Jonoski, Omar Larabi, André Nientied, Bregtje Schudel, Tom van Steensel en Marcel Westhoff.