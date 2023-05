De beste feelgood-tv in feelbad-tijden • Netflix • 27-02-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Bloed en narigheid is heerlijk escapisme al het lekker gaat in de wereld, maar werkt niet als we ons zorgen maken over de toestand in de wereld.

Er was een tijd dat we vluchtten naar deprimerende, post-apocalyptische tv-series, puur als vermaak. Terwijl ons leven voortkabbelde, werden we in ieder geval niet opgegeten door dode mensen ( The Walking Dead ) of moordzuchtige huisdieren ( Zoo ), of onderdrukt door een fascistisch nazi-regime ( The Man in the High Castle , SS-GB ). Het tv-universum liet zien: het kan altijd erger. En dat was een troostende gedachte.

Nu werken die series wat minder geruststellend. De scènes met Negan uit The Walking Dead , een psychopaat die zichzelf veel te graag hoort praten en het liefst zaken oplost door er hard met een stomp voorwerp op te slaan, zijn een realiteit waar botte karikaturen zonder al te veel moeite aan de macht komen opeens niet zo’n ver-van-je-bedshow meer. Ook Julia Louis-Dreyfus grapte dat Veep steeds meer begint te voelen als een sombere documentaire in plaats van satire. De schrijvers van Scandal moesten halsoverkop het script voor het huidige, zesde, seizoen aanpassen, omdat de werkelijkheid hun fictie al had ingehaald . Nee, de – soms zelfs letterlijke – man-eat-man- wereld van series als The Walking Dead , Game of Thrones en House of Cards hebben toch wat van hun escapistische glans verloren. Om over de onheilspellende toekomstvisioenen van Black Mirror nog maar te zwijgen.

Alle reden om nu onze toevlucht te zoeken bij series waar broederliefde wél hoog in het vaandel staat. Waar mensen hun problemen samen proberen op te lossen en waar iedereen uiteindelijk op zoek is naar vergeving en verzoening, naar verbondenheid en geluk. Hieronder de beste vijf.

5 Unbreakable Kimmy Schmidt

Seizoenen 1 & 2 op Netflix

Eigenlijk zouden we allemaal een dosis van het grenzeloze optimisme van Kimmy Schmidt (Ellie Kemper) – die vijftien jaar in een schuilkelder doorbracht omdat de wereld vergaan zou zijn – en haar onwrikbare geloof in de goedheid van de mens kunnen gebruiken. Als iemand de Trumpocalyps zonder kleerscheuren kan overleven, dan is zij het wel.

4 The Goldbergs

Te zien op FOX

De flamboyante truien en het opgeklopte haar van Beverly Goldberg (Wendi McLendon-Covey) zijn eigenlijk al genoeg reden om te kijken naar The Goldbergs , een ‘nineteen eighty-something’-sitcom gebaseerd op de eigen jeugd van schrijver Adam F. Goldberg. Maar waarvoor je blijft hangen is de verwantschap binnen de familie Goldberg, ondanks al het gekibbel en Beverly’s behendigheid met het aanpraten van een schuldcomplex. En de schoudervullingen natuurlijk.

3 Jane the Virgin

Seizoen 1 te zien op Netflix

Qua structuur is Jane the Virgin een telenovela, met zwoegende boezems en ingewikkelde intriges, maar het kloppende hart is de hechte band tussen Jane (Gina Rodriguez) – de standvastige en warmhartige maagd die per ongeluk kunstmatig zwanger raakte – haar gepassioneerde moeder Xiomara (Andrea Navedo) en haar ‘abuela’, oma Alba (Ivonne Coll).

2 Mom

Te zien op CBS (Amerika)

Wie had dat ooit gedacht: Chuck Lorre, de man achter Two and a Half Men en The Big Bang Theory , toont emotionele diepgang in een tv-komedie over de voorzichtige toenadering tussen een ex-verslaafde moeder en dochter (Allison Janney en Anna Faris). Dat het werkt komt door het sterkte spel van Faris en Janney (die twee jaar op rij voor haar vertolking van Bonnie een Emmy won), maar ook door de drijvende kracht achter serie: een moeder en dochter die, ondanks alle gebreken en tegenslagen, oprecht proberen een betere familie te zijn.

1 This is Us

Te zien op NBC (Amerika)

This is Us was vorig jaar dé verrassingshit op de Amerikaanse televisie (en is inmiddels al met twee seizoenen verlengd). Het warmbloedige familiedrama laat zich nog het beste vergelijken met de in 2015 gestopte tv-serie Parenthood (met Peter Krause, Lauren Graham, Erika Christensen en Dax Shepard). Met een zelfde open vizier en warmte kijkt This is Us naar de fricties maar vooral ook de diepgewortelde liefde binnen families. Alle vijf de hoofdpersonages worstelen wel met iets. Jack en Rebecca (Mandy Moore, Milo Ventimiglia) met het aanstaande ouderschap, Kate (Chrissy Metz) met haar gewicht, Kevin (Justin Hartley) met zijn uitzichtloze carrière als tv-hunk The Manny (denk Tony Danza uit Who’s the Boss , maar dan continue zonder T-shirt) en Randall (Sterling K. Brown, van The People vs O.J. Simpson ) met het recente weerzien van zijn ex-verslaafde vader, die hem vlak na zijn geboorte bij een brandweerkazerne achterliet. Maar uiteindelijk is er meer dat hen verbindt, dan scheidt. Hou je zakdoekjes bij de hand!