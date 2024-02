Best Interests: Britse dramaserie gaat in februari van start bij de NPO

Het Britse drama Best Interests, dat vorig jaar in première ging bij de BBC, komt binnenkort naar de NPO: vanaf vrijdag 16 februari is de serie wekelijks te zien op NPO 2 en NPO Start. De hoofdrollen worden gespeeld door Michael Sheen (Good Omens) en Sharon Horgan (die vooral bekend is van komische series, zoals Catastrophe). Ze geven gestalte aan een koppel met een dochter die steeds meer begint te lijden onder haar levensbedreigende ziekte. Volgens de doktoren is het daarom beter om haar behandeling te beëindigen, maar het echtpaar is het daar absoluut niet mee eens. Best Interests werd bedacht en geschreven door Jack Thorn (The Eddy, Enola Holmes). Michael Keillor (Line of Duty) tekende voor de regie van alle vier de afleveringen.